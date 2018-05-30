به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز کریمی در یک اظهار نظر جالب درباره سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران گفت: « آقای عقیلی که برای همه شناخته شده هستند و به هرحال ایشان از مفاخر عالم موسیقی هستند. من به شدت به ترانه‌ها و تمام سی دی‌های ایشان که منتشر می شود علاقه دارم. به همه آثاری که پشت آن اسم آقای سالار عقیلی باشد به شدت علاقه مند هستم و آن ها را پیگیری می‌کنم. حقیقتش این است که در هنگام تنهایی یکی از کسانی که به آثارش علاقمند هستم و گوش می کنم آقای سالار عقیلی است.»

فیروز کریمی افزود: «ضمن اینکه من به تمام و سرتاپای موسیقی علاقه مند هستم، اما واقعیت این است که به شدت طرفدار موسیقی اصیل هستم. موسیقی اصیل بیانگر حقیقتی است که در وجود انسان است و اگر کسی یک مقدار اهل دل باشد موسیقی اصیل ایرانی با او صحبت می کند. در دل هر ایرانی اصیل، موسیقی اصیل یک درد دل و یار اوقات تنهایی برای خودش می ماند و من فکر می‌کنم موسیقی روح نواز می تواند از هر بحث دیگری به انسان نزدیک تر و دل گشاتر باشد.»

فیروز کریمی درباره سرود رسمی تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه هم گفت: «به نظر من این سرود یکی از آثار جاودانه ایشان خواهد بود. هر زمانی که این سرود را گوش می کنیم ایجاد شور و شعف به ما دست می‌دهد. من فکر می کنم شنیدن این سرود در هر زمان و مکانی می تواند عاملی برای تحرک بیشتر بازیکنان ما باشد. به همین دلیل مناسبت دیدند که از این کار در زمان بدرقه تیم ملی رونمایی شود. ایمان دارم که در مسابقات جام جهانی هرموقع که بچه های ما به این سرود گوش کنند ویژگی های منحصر به فرد این سرود به آن ها کمک می کند که بتوانند از کلیه توانایی هایشان به بهترین شکل استفاده کنند.»

کریمی درباره پیش‌بینی خود از نتایج تیم ایران در جام جهانی هم گفت: « این سوال بی جواب است چرا که فوتبال تنها بحثی است که هیچ زمانی نتیجه اش مشخص نیست. درجایی که شما می بینید که ضعیف ترین تیم می آید و جلوی قوی ترین تیم نتیجه می گیرد. من نمونه ای می گویم. چهار پنج سال پیش چلسی مسابقه ای با تیم بارسلونا داشت و موقعیت گل 24 به 1 بود. یک موقعیت چلسی وارد گل شد. قبول کنیم که گروه ما گروه فوق العاده سختی است و توقع بیجا از بازیکنان ما عاملی برای ایجاد استرس است. ما انتظار داریم بازیکنان ما از کلیه توانمندی هایشان استفاده کنند. به هرحال حریف های ما حریف های شناخته شده و سختی هستند اما ما هم تیم اول آسیا هستیم. ایمان دارم انشالله مسابقات خوبی ببینیم که ارزش های ایران را به نمایش بگذارد.»