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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۶

مدیر کل شرکت غله استان کرمان:

۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم در کرمان تولید شد

۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم در کرمان تولید شد

کرمان - مدیر کل شرکت غله استان کرمان گفت: سال گذشته ۲۱۸۵۰۰ تن تولید گندم داشتیم که نسبت به سال قبل شاهد افزایش تولید بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نژاد بیگلری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی ستاد امنیت غذایی استان کرمان عنوان داشت: خردادماه سال ۹۴ استاندار طرحی تحت عنوان امنیت غذایی نان سالم به شرکت غله کرمان پیشنهاد داد که این طرح وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح با پنج هدف پیگیری شد که گام اول آن بهینه سازی کاشت، داشت و برداشت بود که در جنوب و شمال استان کرمان در حال پیگیری است.

نژاد بیگلری ادامه داد  سال ۹۲ شاهد ۶۸ تن تولید بودیم که این رقم در سال ۹۶ به ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

مدیر کل غله استان کرمان تصریح کرد: استانداردسازی ناوگان حمل و نقل گندم هدف دوم این مجموعه است.

نژاد بیگلری از گام سوم تحت عنوان حمایت از توسعه و بهبود سیلوها نام برد و ابراز داشت: در این راستا بهبود و بازسازی سیلوهای قدیمی و همچنین افتتاح سیلوهای جدید در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: سیلوی ۳۰ هزار تنی در حال احداث در کهنوج ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ساخت انبار مکانیزه سیلو و بازسازی سیلوی ماهان در حال پیگیری است.

مدیر عامل شرکت غله استان کرمان ارتقای پروسه آردسازی و توسعه سیال‌های قدیمی را گام چهارم برشمرد و بیان داشت: تجهیز و نصب دستگاه‌های قدیمی در حال اجرا است.

وی گفت: ارتقاء بهداشت و کیفیت نان هدف پنجم شرکت غله استان کرمان است.

نژاد بیگلری اظهار کرد: کار آموزش تئوری و عملی برای نانواها و بازرسان نانوایی‌ها و اعطای گواهینامه از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط شرکت غله است.

وی گفت: متحدالشکل کردن لباس نانواها، کاهش مصرف نمک، حذف افزودنی‌های غیرمجاز و افزایش غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک از برنامه‌های پیش رو و در حال اجرا است.

کد مطلب 4309484

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