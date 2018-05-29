۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم در کرمان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نژاد بیگلری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی ستاد امنیت غذایی استان کرمان عنوان داشت: خردادماه سال ۹۴ استاندار طرحی تحت عنوان امنیت غذایی نان سالم به شرکت غله کرمان پیشنهاد داد که این طرح وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح با پنج هدف پیگیری شد که گام اول آن بهینه سازی کاشت، داشت و برداشت بود که در جنوب و شمال استان کرمان در حال پیگیری است.

نژاد بیگلری ادامه داد سال ۹۲ شاهد ۶۸ تن تولید بودیم که این رقم در سال ۹۶ به ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

مدیر کل غله استان کرمان تصریح کرد: استانداردسازی ناوگان حمل و نقل گندم هدف دوم این مجموعه است.

نژاد بیگلری از گام سوم تحت عنوان حمایت از توسعه و بهبود سیلوها نام برد و ابراز داشت: در این راستا بهبود و بازسازی سیلوهای قدیمی و همچنین افتتاح سیلوهای جدید در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: سیلوی ۳۰ هزار تنی در حال احداث در کهنوج ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ساخت انبار مکانیزه سیلو و بازسازی سیلوی ماهان در حال پیگیری است.

مدیر عامل شرکت غله استان کرمان ارتقای پروسه آردسازی و توسعه سیال‌های قدیمی را گام چهارم برشمرد و بیان داشت: تجهیز و نصب دستگاه‌های قدیمی در حال اجرا است.

وی گفت: ارتقاء بهداشت و کیفیت نان هدف پنجم شرکت غله استان کرمان است.

نژاد بیگلری اظهار کرد: کار آموزش تئوری و عملی برای نانواها و بازرسان نانوایی‌ها و اعطای گواهینامه از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط شرکت غله است.

وی گفت: متحدالشکل کردن لباس نانواها، کاهش مصرف نمک، حذف افزودنی‌های غیرمجاز و افزایش غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک از برنامه‌های پیش رو و در حال اجرا است.