درگیری داخلی تروریستها در غرب درعا/ انفجار بمب در حسکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع سوری اعلام کردند: بر اثر انفجار بمب در محله غویران در شهر الحسکه شماری از افراد وابسته به قسد مورد حمایت آمریکا کشته و زخمی شدند.

در درگیری های میان تروریستهای داعش و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در محور شهرک شیخ سعد در حومه غربی درعا چهار نفر از داعشی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه هیئت تحریر الشام شماری از غیرنظامیان که در میان آنها زنان نیز به چشم می خورند را در شهر سلقین در حومه شمال غربی ادلب بازداشت کردند.

منابع سوری اعلام کردند: جاده مواصلاتی میان الزلاقیات و اللطامنه تحت کنترل گروههای مسلح در حومه شمالی حماه از سوی ارتش سوریه قطع شده است.

این منابع بیان کردند: نیروهای ارتش سوریه به پاکسازی روستاها و شهرک های حومه شمالی حمص از تروریستهای باقیمانده به منظور فراهم آوردن شرایط بازگشت ساکنان این مناطق ادامه می دهند.