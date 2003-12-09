همايش نمايندگان تشكل هاي صنفي معلمان برگزار مي شود

محمود بهشتي لنگرودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري با اشاره به اين كه در اين همايش تعدادي از معاونان وزير آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي دعوت شده اند ، افزود : دولت سازمان مديريت را مكلف كرده بود كه تا 15 آبان لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق معلمان را به مجلس ارايه دهد و اين لايحه مطالبات اصلي فرهنگيان را جوابگو باشد اما اين لايحه تا تاريخ مقرر به مجلس نرسيد.

دبيركانون صنفي معلمان ادامه داد: در 17 آبان نيز بر اساس مذاكره اي كه بين نمايندگان تشكل هاي صنفي معلمان كشوربا معاون فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، برگزار شد ، قرار بر آن شده بود كه تا پايان آبان ماه طرح نظام ويژه رفاه فرهنگيان به هيئت دولت تقديم شود اما هنوز پس از گذشت 18 روز از تاريخ مقرر اين طرح به هيئت دولت ارائه نشده است.

وي با تاكيد بر اين كه هدف از برگزاري اين همايش گفتگو با مسئولان كشور براي حل مشكل فرهنگيان است ، گفت : مسئولان بايد به قول هايي كه داده اند عمل كنند.

وي همچنين افزود : يكي از خواسته هاي نمايندگان كانون صنفي فرهنگيان گفتگو با وزير آموزش و پرورش بود كه از 17 آبان اين درخواست مطرح شده ، اما هنوز هيچ جوابي براي ديدار و گفتگو با وزير دريافت نكرده ايم.