۱۵ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت، مغازه، دوچرخه، و احشام وطیور رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، کوهرنگ و کیار با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۵ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۳ فقره سرقت موتورسیکلت، مغازه، دوچرخه، احشام و طیور اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.