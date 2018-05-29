  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۱۵ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

۱۵ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

شهرکرد-جانشین فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، ۱۵ سارق را با ۲۳ فقره سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزویی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت، مغازه، دوچرخه، و احشام وطیور رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان های شهرکرد، بروجن، اردل، کوهرنگ و کیار با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۵ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۳ فقره سرقت موتورسیکلت، مغازه، دوچرخه، احشام و طیور اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4309509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها