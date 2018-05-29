به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ یدالله غلامی در سلسله مباحث اخلاق ویژه ماه مبارک رمضان در ستاد سپاه کربلا با انتقاد از بی‌اهمیتی جامعه در قبال حجاب و عفاف، به نقل از امام صادق(ع) بیان کرد: نجات مومن در حفظ زبان است زیرا خطر زبان گاها انسان را جهنمی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه گفتار اهل تقوا از روی راستی و درستی است گفت: زبان نعمتی بزرگ از جانب خدا برای بشر است که انسان را نسبت به سایر موجودات متفاوت می‌کند و به او ارزش می‌بخشد.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه سپاه کربلا با یادآوری اینکه آفت‌هایی این نعمت بزرگ را تهدید می‌کند و موجب به خطر انداختن انسان می‌شود گفت: گاها زبان موجبات گناه را فراهم می‌کند لذا قرآن کریم گناه را بیماری و معرضی یادکرد که امروز علم به آن نتایج رسیده و برای درمانش باید عمل کرد.



حجت‌الاسلام‌ غلامی با استناد به قرآن کریم در باب ایجاد مرض بی‌عفتی از ناحیه "زبان" ، بیان کرد: خداوند به پیامبر (ص) خطاب کرد که زنان را گوشزد نماید به‌گونه‌ای حرف نزنند تا مورد طمع اجنیان و نامحرمان قرار گیرند.



وی با یادآوری اینکه اگر مردم متوجه شوند گناه نوعی مرض و بیماری است برای درمان اقدام می‌کنند اظهار داشت: در روایات متعددی برای درمان بیماری گناه(بدزبانی) نسخ شفابخشی برای انسان وجود دارد، که اگر عمل شود شفا حاصل‌شده و از شر و زیان آن خلاصی و به خیر وارد می‌شوند.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه سپاه کربلای مازندران اولین نسخه شفابخش گناه حاصل از بدزبانی را "سکوت" خواند و افزود: حرف و بیان، حق واجب بشر است تا انسان مقصودش را به کرسی بنشاند، ولکن غیبت، تهمت و فحش گناه و مرضی است که با سکوت درمان می‌شود.



حجت‌الاسلام‌ غلامی با اشاره به اینکه خداوند در دو جا از سکوت به‌عنوان ارزش یاد می‌کند عنوان داشت: وقتی حضرت مریم(س) عیسای مسیح را به دنیا آورد نگران حرف‌های مردم بود، که خدا فرمود" به مردم بگو روزه سکوت دارم" که این از ارزش‌ها شد.



سخنران مباحث اخلاق در سپاه کربلا با یادآوری قصه ذکریا که خداوند در پیری آن پیامبر نوید فرزندی را به او و همسرش داد گفت: ذکریا وقتی خواستار نشانه‌ای از خدا برای حقانیت این امر شد حق‌تعالی از ناتوانی سه شبانه‌روزی در حرف گفتن این پیامبر خبر داد، که این سکوت دارای ارزش گردید.



وی در باب آثار و ثمرات سکوت ادامه داد: حرف زیاد، و غیر مترتب نه‌تنها هنر نیست بلکه بی‌ارزش بوده، لکن سخن واجب و بجا هنر است و سکوت موجب تعمیق تفکر، و استواری عقل می‌شود.



حجت‌الاسلام‌ غلامی به نقل از امیرالمؤمنین، علی (ع) گفت: به مومن کم‌حرف و ساکت نزدیک شوید زیرا در کم‌حرفی و سکوتش حکمتی نهفته، که عمل صاحب آن بیشتر از حرف اوست، و حرف منافق بیشتر از عمل اوست.



مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه سپاه کربلا، آثار سکوت را مهم‌ترین عبادت خواند و با اشاره به توصیه رسول خدا صلی‌الله علیه وآله به اباذر(ع) ، سکوت را اول عبادت دانست و دلیل آن را تأمل برای راهنمایی به‌سوی خیر و خوبی یادکرد.



حجت‌الاسلام‌ غلامی با اشاره به اینکه برای بدزبانی۲۰۰ گناه شمرده‌شده ، اولین نسخه شفابخش بیماری بدزبانی را سکوتی دانست که در هنگامی‌که سخن گفتن واجب نیست انجام شود.



خطیب توانا در مباحث اخلاق با استناد از حدیثی از رسول‌الله(ص) درباره نشانه عاقل گفت: عاقل کسی است که به شأن خود رجوع کرده و به زمانش آگاهی داشته و به اقتضای آن وارد عمل شود، لکن عاقل ضمن حفظ کلامش، می‌داند حرف او جزء عمل اوست.



وی از قول نبی مکرم اسلام سه چیز را نجات‌بخش دانست و ادامه داد: عمل در حفظ زبان، گریه بر خطایا و حفظ خانه و خانواده برای بشر نجات‌بخش از آتش جهنم است، لذا امروز که به دلیل گسترش سوغات دنیای منحط غرب، خانه و خانواده از معرض خطر گذشته و به‌سوی سقوط و نابودی کشانده می‌شود وظیفه‌داریم تا خانواده را از آتش جهنم نجات دهیم.