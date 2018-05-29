محور کندوان جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با بیان اینکه به‌منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال خواهد شد، تصریح کرد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر فردا (چهارشنبه) ۹ خردادماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۲ خردادماه از محورهای " کرج- چالوس"، "هراز" و "فیروزکوه" ممنوع است.

وی تصریح کرد: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی وامدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس ممنوع است.

وی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ خردادماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیس‌راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۴ همان روز از "مرزن‌آباد" به سمت "کرج" به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ قدمی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در محور"هراز" ، گفت: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۹ خردادماه و همچنین از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنج‌شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان ، افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ به‌طور شبانه‌روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.