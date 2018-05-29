به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی‌مقدم ظهر سه شنبه در آئین معارفه مدیرکل امور عشایر استان اردبیل افزود: در حال حاضر درآمد ماهانه عشایر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که این رقم به دو برابر ارتقا می یابد.

وی با بیان اینکه این مهم با توسعه اقتصادی و تولیدی و بویژه حذف واسطه گری در فروش تولیدات عشایر قابل تحقق است یادآور شد: هم اکنون بخشی از درآمد عشایر در بحث فروش تولیدات لبنی، گوشتی، صنایع دستی و... به جیب دلال ها روانه می شود.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران درآمد فعلی را شایسته این قشر زحمتکش و غیور ندانست و تصریح کرد: جامعه عشایری به عنوان گروه هدف سوم کشور بعد از جامعه شهری و روستایی شناخته شده و توسعه خدمات و رفاه عشایر در برنامه ششم توسعه مورد توجه است.

وی با اشاره به تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور و ۳۵ درصد صنایع دستی توسط عشایر متذکر شد: عشایر در جهت تولید و رونق اقتصادی بهترین و بیشترین بهره را از منابع طبیعی می برند و نیاز است که در تمام زمینه ها به این قشر توجه صورت گیرد.

علایی مقدم با اشاره به وجود ۸۴ میلیون هکتار مرتع در سطح کشور یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار سامانه عشایری در کشور وجود داشته و۳۴ میلیون هکتار مرتع در اختیار عشایر است.

وی جمعیت جامعه عشایری را دو درصد جمعیت کشور در قالب یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برشمرد و با تاکید بر لزوم ارتقا سطح زندگی این قشر تاکید کرد که با وجود کمبودهای موجود نرخ باسوادی در جامعه عشایری بیش از ۶۴ درصد است.