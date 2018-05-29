به گزارش خبرنگار مهر، علی عمرانی ظهر سهشنبه در آغاز فرایند ارزیابی بیرونی مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه و در جمع اعضای تیم ارزیابی ضمن اشاره به اهمیت این برنامه اظهار داشت: با اجرای مطلوب این برنامه شاهد تحول و تعالی در آموزشوپرورش خواهیم بود چراکه در این برنامه مدیریت مدرسه با مشارکت نیروی انسانی، اولیاء و دانش آموزان و با مداخله بر روی فرایندها، بهبود مستمر کیفیت را محقق می کند.
وی افزود: مدل تعالی، نوعی ساختار مدیریتی است که با تکیهبر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهای اصلی مدیریت، کیفیت جامع و سیستم خودارزیابی، پیشرفت و بهسازی مدرسه را رقم می زند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نهاوند بابیان اینکه برنامه تعالی مدیریت مدرسه آموزشوپرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل و پاسخگویی بیشتر و توجه به نیازهای جامعه سوق خواهد داد؛ گفت: اجرای دقیق خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بر اساس تعاریف و شاخصهای تعیینشده به مدیریت مدرسه فرصت میدهد با بهرهگیری از یک سیستم هوشمند و کارآمد، شناسایی و بهکارگیری مطلوب منابع و ظرفیتهای موجود، بهبود مستمر و تعالی فرآیند آموزشی تربیتی مدرسه را ممکن سازد.
وی گفت: بدین ترتیب تمامی فرآیندهای مدیریت در مسیر تحول قرارگرفته و تفکر بهبود مستمر بهعنوان یک اصل و ارزش در مدارس نهادینه میشود.
عمرانی افزود: تیم ارزیابی مدارس مجری این طرح با برنامهریزی و زمانبندی مشخص، ۲۸ مدرسه نهاوند را در دورههای ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
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