به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست شورای آموزش و پرورش قروه با محوریت تدوین برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان برگزار شد.

این نشست که مثل همیشه به دنبال ارائه گزارش عملکرد و آمار و ارقام بود آغاز شد و در ابتدا سرپرست آموزش و پرورش قروه از دایر بودن ۵ پایگاه رسمی اوقات فراغت در روزهای تابستان خبر داد.

به گفته «جعفر عبدالملکی» سال گذشته ۵۸۰ دانش آموز در فعالیت های تابستانی آموزش و پرورش شرکت کردند و همچنین ۲۸۰ نفر هم در طرح هجرت حضور یافتند.

وی از تخصیص ندادن اعتبارات برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های اوقات فراغت در قروه گفت و خواستار توجه به این مهم توسط مسئولان شد.

در ادامه رئیس مرکز فنی و حرفه ای قروه هم به جبران خلاء آموزشی در تعطیلات تابستان با مهارت آموزی اشاره کرد. به گفته «فردین نامور» باید به دنبال نهادینه کردن فرهنگ مهارت و آشنایی با بازار کار بود و به جای پر کردن اوقات فراغت با کلاس های تئوری از کسب مهارت و دانش فنی بهره ببریم.

وی از ایجاد ۱۲ کارگاه فنی و حرفه ای در مرکز برای این مسئله و آموزش مهارتی به دانش آموزان خبر داد.

ضرورت آسیب شناسی برنامه های اوقات فراغت

بیان همین مسایل کلیشه ای و تنها صرف آمار بود که واکنش فرماندار قروه را به همراه داشت. «موحد امان اللهی» با بیان اینکه قبل از هرگونه برنامه ریزی باید آسیب شناسی شود، افزود: آسیب شناسی مبنی بر اینکه در سال های قبل چه نظارت هایی صورت گرفته و بهره های برده شده تا چه میزان بوده است.

به گفته وی پس از آسیب شناسی و حرکت در این مسیر گام بعدی نیازسنجی است که باید نیاز دانش آموزان براساس فرهنگ، نوع اشتغال و اینکه در کدام منطقه شهر زندگی می کنند بررسی و کلاس ها بر پایه پارامترهای تعیین شده برگزار شوند.

«امان اللهی» با اشاره به اینکه دانش آموزان در سن حساس و تأثیرگذاری هستند لذا ضرورت دارد تا با تدوین برنامه های مناسب خانواده ها را کمک کرده و کیفیت کار را بالا ببریم.

وی توجه به رعایت عدالت در اجرای برنامه ها و حضور دانش آموزان بدون تبعیض را مهم دانست و خواستار رفع مشکلات مرتبط در این حوزه شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش قروه در ادامه گریزی داشت به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه های مختلف و اظهار داشت: در اوایل انقلاب اعتماد مردم به مسئولان بالا و در واقع فاصله دولت و مردم کم بود و باید دانست که معیار سنجش مردم در حال حاضر تطبیق رویکرد ما با عملکرد ماست.

«امان اللهی» مطابقت حرف با عمل را برای مسئولان مهم خواند و تصریح کرد: این مسئله توسط مردم دیده می شود و بالا رفتن اعتماد مردم هم بر می گردد به عملکردی که ما مسئولان از خود نشان می دهیم.