ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از سیستم GPS امکانپذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی نژاد - مجری طرح گفت : در این پروژه یک سیستم سخت افزاری به صورت جعبه سیاه در وسیله نقلیه نصب می شود که این جعبه کاملا قابل کنترل بوده و می تواند در زمانهای خاص فعال شده و اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی وسایل نقلیه را از طریق سیستم GSM به ایستگاه ردیاب ارسال کند.

وی افزود : جعبه سیاه ردیاب از دو قسمت اصلی ورودی GPS برای ارسال اطلاعات روی شبکه GSM و سیستم دریافت کننده GPS تشکیل شده است و یک پردازنده اطلاعات ارسالی از دو ورودی GSM و GPS کنترل و پردازش کرده و در نهایت اطلاعات پردازش شده را ارسال می کند.

حسینی نژاد یاد آور شد : یک حافظه سخت افزار هاردیسک نیز درون جعبه سیاه وجود دارد که بنا بر ضرورت کلیه اطلاعات را روی یک دیسک ضبط می کند.

مجری طرح خاطرنشان کرد: ردیاب وسایل نقلیه با استفاده از GSM وGPS به گونه ای طراحی شده است که می توان از آن در ماشین های پلیس و نیروهای انتظامی و شرکت های مسافربری برای حمل و نقل استفاده کرد.

حسینی نژاد افزود : سیستم GSM که در تلفن های همراه استفاده می شود پروتکلی است که برای ارسال اطلاعات دیجیتال بر روی فرکانس 9 دهم و یک و 8 دهم GHZ استفاده می شود که از 10 سال پیش در ایران استفاده شده است. در تمامی نقاطی که سیستم GSM آنتن دهی می شود، می توان از ردیاب وسایل نقلیه استفاده کرد.