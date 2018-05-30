به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق گزارش جدید فایننشال تایمز، واشنگتن در حال فشار آوردن به چین است تا قبول کند قراردادهای بلندمدتی برای تامین منابع انرژی و کشاورزی خود، با آمریکا منعقد کند و به این ترتیب کسری تجاری چندین میلیارد دلاری بین دو کشور را کاهش دهد.

در ماه آوریل، به پکن لیستی از کالاهایی که چین از کشورهای مختلف خریداری می‌کند و می‌تواند با کالاهای آمریکایی جایگزین شود، ارائه شد. این لیست شامل نفت، محصولات نفتی، گاز طبیعی مایع، گوشت، طیور و دانه سویا، است.

همچنین واشنگتن به دنبال حذف محدودیت سهمیه‌بندی‌های موجود برای واردات آمریکا به چین است. بر این اساس، اگر طرفین توافق کنند که موانع تجاری را بردارند، آنگاه طبق گفته خزانه‌داری آمریکا، توسعه عرضه انرژی به چین، سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار را برای آمریکا به همراه خواهد داشت.

همین‌طور معامله محصولات کشاورزی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۹.۶ میلیارد دلار بوده است، ۲ برابر خواهد شد.

قراردادهای چندین ساله برای خرید محصولات کشاورزی و انرژی آمریکا، بخشی از توافق تجاری گسترده‌تر بین دو کشور، برای کاهش کسری تجاری ۳۳۷ میلیارد دلاری آمریکا با چین است. در مقاله فایننشال تایمز آمده است، اگر تصمیم گرفته شود که این همکاری بلندمدت اجرایی گردد، تجارت چین با متحدان آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، برزیل و آرژانتین را که آنها هم کالاهای خود را به چین صادر می‌کنند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.