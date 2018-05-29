تصویب بودجه برای پرداخت دیه زنان معسر در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ذوالقدر بعد از ظهر سه شنبه با حضور در مراسم گلریزان آزادسازی زندانیان غیر عمد اسلامشهر که به همت فرمانداری این شهرستان برگزعر شد، طی سخنانی گفت: در مجلس شورای اسلامی کارهای خوبی را برای بودجه ۹۷ و ستاد دیه انجام داده ایم، مخصوصا مسئله دیه زنان معسر که گام های موثری در این زمینه برداشته شده است.

ذوالقدر افزود: خوشبختانه در بودجه ۹۷ رقم خوبی به دیه زنان معسر اختصاص یافت و همانطور که می دانید مادر رکن اساسی زندگی و خانواده است و متاسفانه آمارهایی را داریم که افرادی با وجود سرپرست خانوار بودن به دلایل مالی و اقتصادی در زندان هستند و با این کار کمک خوبی به ازادی این زنان می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ستاد دیه نیز رقم هایی را به این موضوع اختصاص داده است گفت: با آزادسازی یک زن یک خانواده از متلاشی شدن فرزندان و همسران جلوگیری می شود و نجات پیدا می کنند لذا امیدواریم با این طرح تعداد زیادی از این زندانیان را با این سنت حسنه ازاد کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: صدقه دادن در ماه مبارک رمضان بسیار اهمیت دارد و بنا بر فرمایش امام صادق(ع) صدقه در این ماه از روزه مستحبی نیز با ارزش تر است لذا این سنت حسنه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.