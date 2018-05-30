به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری کردستان خواستار پیگیری فوری علت و معرفی عوامل این حادثه تلخ شد.

در این نامه آمده است: به شما و همکاران ابلاغ می‌ شود که با اختیار تام از سوی اینجانب در خصوص علت و عوامل و مسببین حادثه ناگوار واژگونی چرخ و فلک پارک کودک سنندج، بلافاصله اقدامات و تحقیق و تفحص لازم را انجام داده و ضمن اعلام مقصرین، نتیجه و گزارش آن را در اسرع وقت ارائه نمایید.

با لحاظ کردن مسائل قانونی جهت ارائه به مراجعه قضایی و بدون چشم‌پوشی دقیقاً مشخص و اعلام شود در اهمال صورت گرفته در امنیت جانی مردم و جوانان و کودکان، کدام افراد یا سازمان‌ها و ادارات مقصر بوده و تجهیزات غیراستاندارد و غیرایمن پارک مذکور در اختیار یا اجاره چه کسانی بوده است.

مرادنیا در گفتگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان در مورد این حادثه گفت: جان انسان‌ها و امنیت آنان به ویژه کودکان و خانواده‌ها برای ما بالاترین درجه اهمیت را دارد و این حادثه بسیار موجب تأثر من شد.

ضمن تسلیت به خانواده آن جوان ناکام و عزیز و ابراز همدری با بازماندگان، مطمئن باشند که اینجانب تا رسیدن به نتیجه و معرفی مقصرین به مراجع قضایی و برخورد با هر گونه سهل‌ انگاری، پیگیر این موضوع بوده و از هیچ گونه خطا و قصوری در این مورد نخواهم گذشت.

استاندار کردستان افزود: در خصوص بازرسی کامل از تجهیزات موجود و پلمپ شهر بازی‌های غیراستاندارد در تمامی شهرهای سطح استان، دستور قاطعی به مدیران شهری و اداره کل استاندارد صادر خواهد شد و اجازه بهره‌برداری از آنها در هر مرحله‌ و در اختیار هر کسی که باشد تا حصول اطمینان از استانداردسازی و ایمنی و سلامت آن متوقف خواهد شد.

در این حادثه دردناک که روز دوشنبه ۶ خرداد ماه در پارک کودک سنندج اتفاق افتاد «سیدمحمد فتاحی»، دانش‌آموز سال نهم دبیرستان متاسفانه بر اثر سقوط چرخ و فلک جان خود را از دست داد.

محمد فتاحی نوجوان سنندجی به همراهی چند دوست و هم و سن و سال خود مشغول بازی بود که به دلیل سقوط چرخ و فلک وی در محل وقوع حادثه جان باخت و دو نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شده اند.