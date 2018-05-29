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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۲۱

فرماندار ورامین:

کمک های مردمی ورامین در امور خیریه برابر کمک های دولت است

کمک های مردمی ورامین در امور خیریه برابر کمک های دولت است

ورامین- فرماندار ورامین گفت: کمک های مردمی ورامین در امور خیریه برابر کمک های دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه سه شنبه با حضور در مراسم آزادسازی زندانیان غیر عمد شهرستان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: سنت زیبا و حسنه آزادسازی زندانیان با همین مراسم ها و برگزاری این جشن ها در چنین ماه مبارکی بسیار زیبنده است و در این زمینه ما دولتی ها برای مردم کاری نکردیم اما این مردم همه کار کردند.

یوسفی افزود: مبالغی که مردم ورامین در جهت امور خیر انجام می دهند برابر با کمکهای دولت است.

وی در ادامه اظهار داشت: شب عید با تلاش همه دستگاه های اداری و خیرین به کام محرومین شیرین شد و به تمام محرومین ورامین تا جایی که میشناختیم کمک کردیم به آیت الله محمودی هم این مطلب را گزارش دادم و این امر موجب افتخار بنده است.

فرماندار ورامین بیان داشت: پیشنهاد می کنم که یک بنیاد خیریه و نیکوکاری در ورامین تاسیس کنیم و خیرین ورامین را یافته و از آن ها کمک بگیریم چرا که امروز شرایط سختی حاکم است و مسئولین باید سعی کنند گره ای از امور مردم باز کنند.

کد مطلب 4309680

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