به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و نظارت بر کالای قاچاق استان با حضور مسئولان در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در این جلسه از تایید صلاحیت ۶ تعاونی برای صادرات سوخت خبر داد.

محمدابراهیم الهی‌تبار با ادامه توضیحات گفت: سود این صادرات به حساب مرزنشینان استان کرمانشاه واریز می شود.

الهی تبار بیان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف است، سوخت مورد نیاز برای صادرات را به تعاونی های تایید شده واگذار کند.

وی افزود: با مشخص شدن نرخ سود پایه برای مرزنشینان به زودی با برگزاری مناقصه حق فروش سوخت به تعاونی های تایید شده واگذار می شود.