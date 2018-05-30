به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، دکتر حجت‌الله صیدی به اتفاق اعضای هیات مدیره و معاونین طی سفری به استان قزوین روند فعالیت همکاران بانک را بررسی کرد و با حضور در جمع آنها اهداف و برنامه های مورد نظر را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین در این سفر از پروژه های متعدد ارائه شده در مرکز نوآوری و فناوری سینتک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دیدن کرد.

بنابراین گزارش، دکتر صیدی در جمع همکاران استان قزوین، ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و قدمت زیر ساخت های با اهمیت علوم انسانی مردم این شهر را متذکر شد و بر تقویت همکاری کارکنان بانک برای دست یابی به افق های درخشان تر در تجهیز منابع و بهبود نسبت های مالی بانک تاکید کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: شهر قزوین از یک سو پایتخت خوشنویسی و شهر میرعماد حسنی(عمادالکتاب) است که شهرتی جهانی دارد و از یک سو شاهراه ترانزیت کالا، منشا و معدن تجارت و قطب صنعت در کشور است و از این رو بانک صادرات ایران باید خدمات گسترده تری به مشتریان این شهر و کل استان قزوین ارائه دهد.

دکترصیدی با بیان خاطراتی از هنر خوشنویسی در مکتب عمادالکتاب، با تکرار این بیت: «ترک آرام و خواب باید کرد، وین به عهد شباب باید کرد»، گفت: شباب یعنی سنی که انسان کارایی بالایی دارد و برای اینکه بتوانیم کاری کنیم کارستان، باید در همین ایام شباب ترک آرام و خواب کرد.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در جمع همکاران بانک صادرات استان قزوین، اشراف مدیران بر نقاط قوت و ضعف شعب استان را مورد تقدیر قرار داد و از موارد مطرح شده توسط سایر همکاران تقدیر کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه پتانسیل شهرک های صنعتی در استان قزوین، منبع بزرگی برای خدمت رسانی به مشتریان بزرگ، تولید کنندگان و کارآفرینان است، افزود: رسیدن به منابع مالی ٤٠ هزارمیلیارد ریالی در شعب بانک صادرات قزوین باید با همت بالای کارکنان بانک محقق شود. دکتر صیدی در عین حال خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش میزان مطالبات شد. کاهش بهای تمام شده پول و بالا بردن نرخ موثر تسهیلات، از دیگر تاکیدات مدیرعامل بانک صادرات ایران در میان جمع همکاران بانک بود.

همچنین وی در ادامه سخنان خود از اعلام آمادگی مدیران ارشد بانک برای برگزاری نشست های ویژه برای حل مشکلات مالی و بدهی های مشتریان بانک خبر داد.

دکتر حجت اله صیدی در جریان این سفر ضمن قرائت فاتحه بر مزار شهدای گمنام در دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، در جمع دانشجویان مرکز نوآوری و فناوری سینتک این دانشگاه نیز حاضر شد و گفت:از جناب آقای موسی خانی، رئیس محترم دانشگاه قزوین و عزیزانی که تک به تک پروژه ها را ارائه کرده اند تشکر می‌کنم. حضور در اینجا باعث می‌شود حس خوبی به انسان دست می‌دهد و پیشرفت‌ها و تلاش‌های این عزیزان مایه فخر و مباهات کشورمان است.

وی افزود: بانک صادرات ایران نیز از ابتدا بانک نوآوری بوده و به همین جهت مایه افتخار ماست که با تسهیلات و حمایت مالی بتوانیم در این راستا کمکی کنیم و امیدوارم این جلسه فتح بابی باشد برای برگزاری جلسات تخصصی تر و همکاری تنگاتنگ تا فرصت خدمت رسانی بیشتر به کشور فراهم آید و بی نیازتر از همیشه نسبت به کشور های دیگر به مسیر خود ادامه دهیم.

در این بازدید دکتر موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز گفت: ٤٨ شرکت در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین فعال هستند که در راستای حمایت از دانش داخلی هم سطح با تکنولوژی های کشورهای خارجی فعالیت می کنند.

وی با تقدیر از دکتر صیدی افزود: با نگاه جدیدی که مدیرعامل بانک صادرات ایران و هیات همراه دارند، امیدواریم بتوانیم از حمایت های ایشان از دانشگاه همچون گذشته استفاده کنیم.

گفتنی است، در این بازدید پروژه های مختلفی توسط دانشجویان و محبان این دانشگاه در مرکز نوآوری و فناوری های سینتک آن ارائه شد که عبارت بودند از: پروژه و سرویس کارجو (سرویس بومی کاریابی فارغ التحصیلان)، پروژه کاهو (سرویس امتیاز دهی به محصولات بازار، معرفی کالاهایی با امتیاز بیشتر و کیفیت بهتر)، پروژه شرکت اوربی ORBI (کنترل یک ربات با موبایل)، پروژه بتن با قابلیت رویش گیاه (گروه رویش بتن) و پروژه طرح هاوین ٣ (خودرو خورشیدی).



شایان ذکر است، در پروژه هاوین ١ با سرمایه گذاری مستقیم بانک صادرات ایران، خودرو خورشیدی هاوین توسط دانشجویان و محققان این دانشگاه طراحی و ساخته شده که در مسابقات بین المللی نیز موفق به کسب مقام هایی گردیده است.