به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اظهارنظر ناامیدکننده بانک جی‌پی‌مورگان در مورد تجارت و نگرانی‌ها در مورد ایتالیا موجب شد در معاملات سه شنبه شب، سهام آمریکا بیش از یک درصد سقوط کند. اس‌اندپی و میانگین صنعتی داوجونز بزرگترین سقوط یک‌روزه خود در یک ماه اخیر را ثبت کردند.

بحران سیاسی در رم و تهدیدی که برای پروژه یورو به حساب می‌آید، باعث هجوم سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های ایمن سنتی، مانند اوراق قرضه آمریکا شد. این باعث شد سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا پایین بیاید و بانک‌های آمریکا ضرر کنند.

رییس بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان، دنیل پینتو، با اعلام این‌که درآمد ربع دوم این بانک از بازار افزایش نخواهد یافت، باعث شد دور دیگری از فروش سهام به راه بیافتد.

میانگین صنعتی داو ۴۰۶.۸۲ واحد یا ۱.۶۴ درصد سقوط کرد و به ۲۴۳۴۶.۲۷ واحد رسید. اس‌اندپی ۳۴.۶۹ واحد یا ۱.۲۷ درصد سقوط کرد و به ۲۶۸۶.۶۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۴۶.۸۴ واحد یا ۰.۶۳ درصد افت کرد و به سطح ۷۳۸۷.۰۲ واحد نزول کرد.

سقوط ۱.۷ درصدی و ۱.۳ درصدی دیشب شاخص‌های داوجونز و اس‌اندپی، بزرگترین سقوط روزانه آنها از ۲۴ آوریل تا کنون است و اولین سقوط بالای ۱ درصد آنها در ماه می می‌باشد.

شاخص اصلی نوسانات بازار، شاخص نوسان سیبوئه، دیشب ۳.۹ واحد جهش کرد و به ۱۷.۱۳ واحد رسید، که بالاترین سطح آن از ۳ می تا کنون است.

نرخ سود اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به کمترین میزان خود از اواسط آوریل تا کنون رسید و برابر با ۲.۸۴ درصد شد.