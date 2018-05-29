مقتدی صدر با امیر کویت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، رهبر جریان صدر و ائتلاف انتخاباتی «سائرون» عراق در سفر به کویت با امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

«مقتدی صدر» بعد از ورود به کویت با «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر این کشور در کاخ «دسمان» دیدار و رایزنی کرد.

بنا بر بیانیه دفتر رهبر جریان صدر، در این دیدار روابط دو کشور و راهکارهای تقویت آن مورد بحث قرار گرفت.

طبق این بیانیه، مقتدی صدر در دیدار با امیر کویت دیدگاه های خود را در خصوص تشکیل دولت آینده عراق تشریح کرده و بر تشکیل دولتی ملی که حافظ حقوق تمام مولفه های عراق با هر گرایش و خاستگاهی باشد، تاکید کرد.

امیر کویت نیز در دیدار با صدر پیروزی ائتلاف سائرون در انتخابات پارلمانی اخیر عراق را به وی تبریک گفت.

در این دیدار «صباح الخالد الحمد الصباح» معاون رئیس شورای وزیران و وزیر خارجه کویت نیز حضور داشت.

گفتنی است که دفتر رسانه ای رهبر جریان صدر پیش از این اعلام کرده بود: مقتدی صدر به دعوت رسمی کویت عازم این کشور شده و این سفر در راستای تقویت روابط برادرانه میان دو کشور برادر است.

شایان ذکر است که ائتلاف سائرون تحت رهبری مقتدا صدر در انتخابات پارلمانی 12 ماه بیشترین کرسی را به خود اختصاص داد.