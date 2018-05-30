حذف عجیب تیم های «نودیجه» و «رشم»/ هیئت والیبال از صعود بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورزشی جام رمضان در گرگان شامگاه سه شنبه همزمان با سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در رشته های فوتسال و والیبال پیگیری شد.

در دهمین شب از رقابت های فوتسال، مرحله حذفی آغاز شد و دو تیم سرنوشت عجیبی پیدا کردند.

ابتدا در آخرین بازی دور مقدماتی و از گروه هشتم تیم های «شهرداری گرگان» و «استراباد» به مصاف هم رفتند که این بازی با تک گل مهران ساورعلیا به سود تیم شهرداری به پایان رسید. با این پیروزی تیم شهرداری با ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد.

«استراباد» و «شهید مومن نودیجه» تیم های دیگر گروه هشت بودند که در بازی رودررو به تساوی بدون گل دست یافته بودند و شرایط مشابهی در جدول داشتند اما باتوجه به اینکه در آن بازی، تیم استراباد در قرعه کشی برنده شده بود به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله حذفی شد و نماینده نودیجه به علت بداقبالی در قرعه نتوانست به دور بعدی راه یابد.

بدین ترتیب دور مقدماتی با برگزاری ۲۴ بازی و ثبت ۷۹ گل به کار خود پایان داد.

در نخستین بازی مرحله یک هشتم پایانی تیم «انصارالحسین رشمی های مقیم گرگان» صدرنشین گروه دوم به مصاف «شهدای زیارت» تیم دوم گروه هفتم رفت. نماینده رشم که از بازیکنان نامی بیشتری بهره می برد در یک بازی عجیب با نتیجه چهار بر یک مقابل زیارت تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.

ابوالفضل کاهه ستاره میدان بود و با ثبت سه گل سهم پررنگی در پیروزی تیم شهدا ایفا کرد. علیرضا بادلی نیز گل دیگر صورتی پوشان زیارت را به ثمر رساند. تک گل انصارالحسین را محمد نامی وارد دروازه حریف کرد. به این ترتیب شاگردان محمود کدایی در تیم شهدای زیارت به عنوان نخستین تیم راهی مرحله یک چهارم پایانی شدند.

ادامه مسابقات امشب (چهارشنبه) در مرحله یک هشتم نهایی پیگیری می شود که طبق برنامه ابتدا تیم های «شهدای رودبارک» صدرنشین گروه یک و «استراباد» تیم دوم گروه هشت و سپس «شهدای جلین» صدرنشین گروه سه با «مرحوم حسینی (دایتی)» تیم دوم گروه ششم دیدار می کنند.

رقابت های فوتسال با شرکت ۲۴ تیم در قالب ۸ گروه سه تیمی در سالن امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

هیئت والیبال حذف شد

مسابقات والیبال با آغاز بازی های مرحله یک هشتم نهایی پیگیری شد.

در مرحله حذفی ابتدا «هیئت والیبال گرگان» صدرنشین گروه یک با «گروه تبلیغاتی سرخه» تیم دوم گروه هشت دیدار کرد که این بازی نزدیک با نتیجه دو بر یک به سود گروه تبلیغاتی به پایان رسید.

در دومین بازی این مرحله تیم «شرکت تعاونی دهیاران» سرگروه گروه دو با حساب دو بر یک بر «لوازم یدکی کردستان» تیم دوم گروه هفت غلبه کرد و جواز حضور در جمع هشت تیم برتر را به دست آورد.

ادامه این مرحله امشب پیگیری می شود که طبق برنامه ابتدا «ایثار للدوین» با «دهیاری کفشگیری» و سپس «دهیاری سعدآباد» و «دهیاری ولیک آباد» دیدار می کنند.

رقابت های والیبال با شرکت ۲۷ تیم در قالب سه گروه چهارتیمی و پنج گروه سه تیمی در سالن آزادی گرگان در حال برگزاری است.

«شهید مهدوی» به صعود امیدوار شد

در ادامه مسابقات فوتسال بسیج سه بازی از مراحل مقدماتی و حذفی برگزار شد.

ابتدا از مرحله یک هشتم نهایی تیم های «صدای اوتیسم» تیم دوم گروه دو و «مرحوم حکمت نیا» تیم صدرنشین گروه یک با هم دیدار کردند که این بازی در پایان وقت معمول و اضافه با تساوی دو بر دو به پایان رسید اما تیم اوتیسم در ضربات پنالتی موفق به پیروزی و صعود به جمع هشت تیم برتر رقابت ها شد.

سپس در بازی های باقی مانده از مرحله مقدماتی و از گروه چهارم «پست بانک مرکزی» و «شهدای نصرآباد» به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تیم پست بانک راهی مرحله حذفی شود.

همچنین بازی تیم های «شهید مهدوی» و «شهدای زنگیان» که قرار بود از گروه سه برگزار شود به علت غیبت نماینده زنگیان برگزار نشد و نتیجه آن سه بر صفر به سود شهید مهدوی اعلام شد. شهید مهدوی با این پیروزی بدون دردسر به صعود به مرحله حذفی امیدوار شد.

در ادامه مسابقات امشب از گروه پنجم «دهیاری کفشگیری» با «نیروی انتظامی»، گروه چهارم «مرزبانی» با «دکتر جمال لیوانی»، گروه ششم «فروشگاه ورزشی میتکا» با «توسکستان» و گروه هفتم «شهید مهدی حسینی» با «شادروان سیدعلی حسینی» دیدار می کنند.

رقابت های فوتسال بسیج با شرکت ۲۸ تیم در قالب چهار گروه چهار تیمی و چهار گروه سه تیمی در سالن بسیج حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان شهرستان گرگان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در ۲۴ رشته ورزشی در بخش‌های آقایان، بانوان و محلات در حال برگزاری است.

این مسابقات در رشته‌های بسکتبال سالنی، بسکتبال خیابانی، فوتبال، فوتسال، فوتبال گل کوچک، والیبال سالنی، والیبال محلات، تنیس روی میز، ووشو، بدمینتون، کبدی استاندارد، اسکیت، بوکس، اسکواش، تنیس، تکواندو، کاراته، شطرنج، کیک بوکسینگ، تیراندازی، کونگ فو، تنیس روی میز جانبازان و معلولین، کشتی آزاد و ورزش باستانی در طول ماه مبارک رمضان در فضاهای ورزشی شهرستان گرگان برگزار شده است.