به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، سهراب رضوانی گفت: افرادی که متقاضی شناورهای صیادی هستند می توانند با شناورسازی های درون استان رایزنی هایی انجام دهند و خرید خود را از داخل استان تهیه کنند.

رضوانی بر لزوم جایگزینی شناورهای چوبی صیادی به فایبرگلاس اظهارداشت: شناور های چوبی که بالای ۱۰ سال عمر دارند می توانند از ظرفیت شناورسازی های استان استفاده و شناور چوبی خود را جایگزین فایبرگلاس کنند.

رضوانی گفت: از سازمان شیلات ایران خواستاریم از این پس مجوز های صیادی را به اشخاصی دهد که از شناور ساخت داخل استفاده می کنند.

معاون صنایع سازمان عنوان کرد: با توجه به عرض کم خورهای گردشگری استان باید ساخت شناور های کوچک مقیاس را حائز اهمیت دانست.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهادی به اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هرمزگان دادیم تا از ظرفیت آژانس های گردشگری مطرح کشور در راستای خرید و استفاده از شناورهای گردشگری ساخت داخل استان استفاده کنند و در جهت رونق صنعت و گردشگری استان گام بردارند.