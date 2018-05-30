علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از دو هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ایجاد شد، اظهار داشت: این تعداد فرصت شغلی زمینه خودکفایی بسیاری از مددجویان کمیته امداد را در این استان فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: بیش از ۴۲ میلیارد تومان برای ایجاد این تعداد شغل در سطح استان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسیاری از مددجویان استان چهارمحال و بختیاری در شغل های مشاغل خانگی، خدمات، کشاورزی و... مشغول به فعالیت شده اند.

خارج شدن ۴۰۰ مددجو از پوشش کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به اینکه خودکفایی مددجویان از مهمترین برنامه های کمیته امداد این استان است، بیان کرد: مهارت آموزی و پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل در دستور کار کمیته امداد چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کمیته امداد چهارمحال و بختیاری توانسته است گام بلندی در راستای خودکفایی مددجویان بر دارد و درآمد مددجویان را افزایش دهد.

وی بیان کرد: ایجاد شغل موجب افزایش درآمد بسیاری از مددجویان در چهارمحال و بختیاری شده است و در حال حاضر ۴۰۰ مددجو از پوشش کمیته امداد خارج شده اند.