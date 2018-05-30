به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گزارشی از مشروح اقدامات این نهاد درخصوص محرومیت زدایی در مناطق محروم سراسر کشور مبتنی بر خط مشی‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در فاصله سال‌های سال های ۹۳ تا ۹۶ را برای ۱۵ کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این گزارش در سه بخش اهم اقدامات به عمل آمده درخصوص محرومیت‌زدائی در مناطق محروم سراسر کشور، خدمات حمایتی ارائه شده به منظور ایجاد رفاه نسبی، کاهش فقر و محرومیت و گزارشی از فرایند اصلاح ساختار، چابک سازی، افزایش بهره وری و صرفه جویی های صورت گرفته در واحد اصلی بنیاد مستضعفان است.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در راستای شفاف سازی فعالیت های خود در هر بخش گزارش سرفصل اقدامات و هزینه کرد خود را به اطلاع نمایندگان مردم رسانده است.

ارائه تسهیلات یارانه‌ای به منظور تامین مالی طرح های اشتغال‌زایی، طرح اهدای اسناد و واگذاری املاک به محرومان، پرداخت تسهیلات خرید خودرو به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، توزیع سبد سلامت مادران باردار و شیرده، کمک به بیماران مبتلا به EB، اختصاص مبلغ ۲۴۳ میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستان های مناطق محروم کشور، مساعدت در احداث مراکز درمانی در سراسر کشور، احداث مراکز درمان بستر در ۵۰ منطقه محروم، ارتقاء سطح علمی دانش آموزان مناطق محروم، حمایت از دانش آموزان نخبه مناطق محروم، برگزاری اردوهای علوی، ارائه تسهیلات به دانشجویان مستعد، احداث مدارس استاندارد در سطح کشور از جمله اقدامات بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیت زدایی است.

درخصوص اقدامات بنیاد مستضعفان به منظور ایجاد رفاه نسبی و کاهش فقر نیز می‌توان به اقداماتی چون ساخت و تامین مسکن خانواده های دومعلول و بیشتر، کمک به تامین مسکن محرومین با مشارکت نهادهای ذیربط، کمک به تامین مسکن و معیشت خانواده های دارای فرزند سه قلو، توزیع بن پوشاک و کمک های بلاعوض در بین دانش آموزان مناطق محروم، پرداخت و تسویه حساب بدهی ۲۴۷ خانواده‌های محروم ، کمک به احداث ۲۰ باب مسجد، اختصاص بودجه ویژه برای احداث مجموعه جامع ورزشی در شهرستان بیرجند و قلعه گنج را می توان برشمرد.