به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و دومین شماره ماهنامه داروگ، با مصاحبه‌ی دو دختر و دو پسر نوجوان دوستدار محیط‌زیست با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست آغاز می‌شود. کلانتری خطاب به بچه‌ها می‌گوید: نسل شما خیلی بهتر از ما عمل می‌کند.

جایزه جنگلبان که در هر شماره داروگ با پرسشی جدید دنبال می‌شود، در شماره ۲۲ این نشریه، نام سه تن از برنده‌های منتخب و جایزه آن‌ها را اعلام کرده است.

در بخش زمین‌گردشگری درباره «ژئوسایت حرا» در قشم و «گِلفشان» در چابهار مطالبی همراه با عکس در انتظار بچه‌هاست.

«سنجاب راه‌راه»، و «لاک‌پشت» هم در این ماهنامه به نوجوانان معرفی می‌شود. نوشته‌ها و آثار «بچه‌های سبز» هم چند صفحه‌ای از نشریه «داروگ» را به خود اختصاص داده‌اند.

نوجوانان علاقه‌مند به فیلم و انیمیشن چهار صفحه خواندنی و جذاب در این شماره «داروگ» دارند؛ فیلم «بازیکن شماره یک، آماده‌ای؟» اثر کارگردان معروف «استیون اسپیلبرگ»

بخش سرگرمی هم شامل مالبی از معماهای جایزه دار و جدول تا طنز، اوریگامی و داستان است.

مطالب مربوط به سبک زندگی سبز، کاشت و نگهداری کاکتوس و کمیک استریپ زنجیره غذایی نیز از دیگر بخش‌های این شماره داروگ است که در ۶۸ صفحه و به بهای ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.