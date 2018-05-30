به گزارش خبرنگار مهر، مربی آبیکی به اردوی آمادگی تیم ملی پارا تیراندازی با کمان دعوت شد و از فردا در دور جدید تمرینات تیم ملی شرکت می کند.

این اردو از فردا تا ۲۰ خرداد در در محل مجموعه ورزشی کارخانه الیاف تهران برگزار می شود.

تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین کشورمان برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی جمهوری چک و نیز سومین دوره بازی‌های پاراآسیای جاکارتا آماده می‌شود.



جام رمضان شطرنج استان برگزار شد

با برگزاری مسابقات شطرنج آزاد استاندارد جام رمضان استان آرین فرمانی انوشه قهرمان شد.

در پایان این مسابقات، فرهاد کربلایی صادقی، آبتین عطاخان، علیرضا قورچی بیگی، احسان خوئینی و نیما عزیزخانی به ترتیب در جایگاه دوم تا ششم مسابقات قرار گرفتند.

رقابت های شطرنج جام رمضان طی یک هفته با شرکت ۴۲ بازیکن در بنیاد شطرنج مهدی بویه قزوین برگزار شد.



چهارمین رویداد پرش با اسب استان فردا برگزار می شود

این رقابت ها با عنوان جام رمضان در رده های تشویقی، مبتدی، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

سواراکارانی از ۳ استان کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.

این رقابت ها بر اساس قواین ملی، باشرکت بیش از ۵۰ سوارکار در باشگاه سوارکاری البرز برگزار می شود.

تماشای این رقابت ها برای عموم آزاد است.

دعوت فوتبالیست تاکستانی به اردوی تیم ملی

حمیدرضا طاهرخانی از تاکستان به اردوی تیم ملی امید دعوت شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال امید از ۱۲ لغایت ۲۴ خردادماه در مرکز ملی فوتبال تهران برگزار می شود.

طاهرخانی سابقه عضویت در تیم ملی جوانان و قهرمانی لیگ برتر با تیم پرسپولیس را در کارنامه دارد.