به گزارش خبرنگار مهر، مامه تیام مهاجم سنگالی تیم استقلال پس از درخشش در ترکیب این تیم مورد توجه چند تیم قرار گرفته بود. اما اصلی ترین و جدی ترین مشتری وی یک باشگاه کویتی بود که حتی پای وی را بابت مذاکره به کویت هم باز کرده بود. گرچه تیام حضورش در کویت را منکر نمی شد اما در باره دلیل حضورش در کویت صداقت به خرج نداده بود و این موضوع باعث نگرانی مدیران استقلال شده بود.

پافشاری مدیران استقلال برای ممانعت از ادامه مذاکرات تیام با باشگاه کویتی باعث شد تا ظاهرا باشگاه الکویت در جذب تیام ناکام بماند. ماشین گلزنی آبی پوشان هم روز گذشته سرانجام بدون اخذ نتیجه خاصی کویت را به مقصد سنگال ترک کرد تا مدیران استقلال نفسی به راحتی کشیده و انتظار پاسخ نهایی وی به پیشنهاد جدیدشان را بکشند.