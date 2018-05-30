به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی صبح چهارشنبه در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه پیشگیری هزینه نیست، اظهار داشت: بر اساس تجربیات دیگر کشورها پیشگیری یک سرمایه برای آیندگان است.

وی با بیان اینکه اگر پیش دستی کنیم و پیش بینی و پیشگیری کنیم دیگر در حوزه مقابله و درمان کار راحت تر است، تصریح کرد: در استان کارهای خوبی در بخش پیشگیری از وقوع جرم شده است به ویژه در بخش های آموزشی و فرهنگی.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه لرستان به عنوان استانی که جرایم خشن ندارد، دارای شاخص های امنیتی خوبی است و به عنوان یکی از ۵ استان امن کشور شناخته می شود، افزود: این نشان دهنده مدیریت خوب شورای تامین و مدیران استان است.

شاکرمی با اشاره به اینکه امسال هم همکاری و تعامل بیشتری بر اساس قانون و ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه باید داشته باشیم، ادامه داد: ۳۹ برنامه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های گوناگون طی سال جاری تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در بخش فرهنگی ۱۳ برنامه، در بخش امنیتی ۴ برنامه، در بخش قضایی ۵ برنامه، در بخش مردمی ۵ برنامه و در بخش رسانه نیز ۴ برنامه را تدوین کرده ایم، افزود: انتظار داریم اصحاب رسانه در این حوزه کار کنند و همکار ما باشند.