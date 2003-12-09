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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۷

براي حضور در ليگ برتر كشتي آزاد ايران؛

تيم كشتي سايپا با عارف كاما به توافق رسيد

تيم كشتي سايپا با عارف كاما به توافق رسيد

تيم كشتي آزاد سايپا تهران با عارف كاما ، كشتي گير وزن 60 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد تركيه براي عضويت در اين تيم به توافق اوليه رسيد.

اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي آزاد سايپا تهران در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين خبر گفت: تيم كشتي سايپا براي حضور قدرتمند در دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر قصد دارد دو كشتي گير خارجي را به خدمت بگيرد و بر اين اساس ما سعي داريم با كشتي گيراني چون ناميك عبدالله اف ( قهرمان المپيك 2000 سيدني) از جمهوري آذربايجان ، عارف كاما( قهرمان اروپا در سال 2003 ) و عارف عبدالله اف ( قهرمان جهان در سال 2003 ) براي پيوستن به سايپا مذاكراتي داشته باشيم.

سرمربي تيم كشتي آزاد سايپا در مورد توافق اوليه با كاما گفت: عارف كاما در حاشيه مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان از علاقه خود براي كشتي گرفتن در ليگ كشتي ايران خبر داده بود و از عليرضا رضايي خواسته بود تا زمينه اين كار را فراهم كند.
قهرمان سابق كشتي آزاد جهان افزود : بر اين اساس مذاكرات اوليه با قهرمان وزن 60 كيلوگرم اروپا انجام شده و كاما به زودي در تركيب تيم سايپا قرار خواهد گرفت.
فلاح در پايان گفت: اميدوارم تيم كشتي آزاد سايپا تهران با تغييراتي كه در تركيب تيم خود اعمال خواهد كرد ، بتواند در دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر به نتايج قابل قبولي دست يابد ، هرچند كه به اعتقاد من تاكنون نيز با توجه به تركيب جواني كه داريم ، عملكرد خوبي داشته ايم.

کد مطلب 43098

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