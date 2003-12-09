تيم كشتي سايپا با عارف كاما به توافق رسيد

اكبر فلاح سرمربي تيم كشتي آزاد سايپا تهران در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با اعلام اين خبر گفت: تيم كشتي سايپا براي حضور قدرتمند در دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر قصد دارد دو كشتي گير خارجي را به خدمت بگيرد و بر اين اساس ما سعي داريم با كشتي گيراني چون ناميك عبدالله اف ( قهرمان المپيك 2000 سيدني) از جمهوري آذربايجان ، عارف كاما( قهرمان اروپا در سال 2003 ) و عارف عبدالله اف ( قهرمان جهان در سال 2003 ) براي پيوستن به سايپا مذاكراتي داشته باشيم.

سرمربي تيم كشتي آزاد سايپا در مورد توافق اوليه با كاما گفت: عارف كاما در حاشيه مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان از علاقه خود براي كشتي گرفتن در ليگ كشتي ايران خبر داده بود و از عليرضا رضايي خواسته بود تا زمينه اين كار را فراهم كند.

قهرمان سابق كشتي آزاد جهان افزود : بر اين اساس مذاكرات اوليه با قهرمان وزن 60 كيلوگرم اروپا انجام شده و كاما به زودي در تركيب تيم سايپا قرار خواهد گرفت.

فلاح در پايان گفت: اميدوارم تيم كشتي آزاد سايپا تهران با تغييراتي كه در تركيب تيم خود اعمال خواهد كرد ، بتواند در دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر به نتايج قابل قبولي دست يابد ، هرچند كه به اعتقاد من تاكنون نيز با توجه به تركيب جواني كه داريم ، عملكرد خوبي داشته ايم.