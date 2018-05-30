به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور ۲۷۹ نماینده برگزار شد و علی لاریجانی در دور دوم انتخابات با کسب ۱۴۷ رأی برای سومین سال مجلس دهم به عنوان رئیس قوه مقننه ابقا شد.

تعداد آراء محمدرضا عارف 123 رأی و آراء باطله 9 رأی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات هیات رئیسه در دستور کار صحن قرار گرفت و در ابتدا نامزدهای ریاست مجلس اعلام شدند. بر این اساس، علی لاریجانی نماینده قم، حمیدرضا حاج بابایی نماینده همدان و محمدرضا عارف نماینده تهران به عنوان نامزدهای ریاست مجلس اعلام شدند.

دور اول انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم کسب اکثریت مطلق آرا توسط گزینه‌های ریاست مجلس، انتخابات هیأت رئیسه در بخش «انتخاب رئیس» تجدید شد.

در دور دوم انتخابات هیات رئیسه در بخش «انتخاب رئیس»، حمیدرضا حاجی‌بابایی نامزد فراکسیون ولایی برای تصدی ریاست دوره سوم مجلس شورای اسلامی از نامزدی برای تصدی این پست انصراف داد و اعلام کرد: من به نفع آقای لاریجانی کناره گیری می‌کنم.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی از سال ۱۳۸۷ در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است و امروز نیز برای یازدهمین سال رئیس مجلس شورای اسلامی ماند.