  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۹

آغاز موج بازگشت غیرنظامیان به اردوگاه یرموک در جنوب دمشق

آغاز موج بازگشت غیرنظامیان به اردوگاه یرموک در جنوب دمشق

با آزادی منطقه اردوگاه یرموک در جنوب دمشق، موج بازگشت غیرنظامیان به این منطقه که هنگام حمله تروریست ها مجبور به فرار از آن شده بودند، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بعد از آزادی منطقه اردوگاه یرموک در جنوب دمشق، موج بازگشت غیرنظامیان به این منطقه آغاز شده است.

این منطقه که پیشتر در اشغال تروریست های داعش بوده به دست نیروهای ارتش سوریه آزاد شده است و در ورودی منطقه نیروهای امنیتی سوری مستقر شده و مدارک شناسایی ساکنانی که قصد ورود به اردوگاه را دارند مورد بررسی قرار می دهند.

یکی از ساکنان این منطقه به خبرنگار اسپوتنیک گفته که بعد از ورود تروریست ها به این منطقه، او به همراه خانواده اش از این منطقه فرار کرده اند اما دختر 13 ساله اش هدف تروریست ها قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

در حالی که هنوز تجهیزات نظامی منهدم شده تروریست ها و ساختمان های ویران شده در این منطقه وجود دارد، دولت سوریه برنامه خود برای پاکسازی این منطقه را با خنثی سازی بمب ها از ساختمان های موجود در این منطقه آغاز کرده است.

کد مطلب 4309830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها