آغاز موج بازگشت غیرنظامیان به اردوگاه یرموک در جنوب دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بعد از آزادی منطقه اردوگاه یرموک در جنوب دمشق، موج بازگشت غیرنظامیان به این منطقه آغاز شده است.

این منطقه که پیشتر در اشغال تروریست های داعش بوده به دست نیروهای ارتش سوریه آزاد شده است و در ورودی منطقه نیروهای امنیتی سوری مستقر شده و مدارک شناسایی ساکنانی که قصد ورود به اردوگاه را دارند مورد بررسی قرار می دهند.

یکی از ساکنان این منطقه به خبرنگار اسپوتنیک گفته که بعد از ورود تروریست ها به این منطقه، او به همراه خانواده اش از این منطقه فرار کرده اند اما دختر 13 ساله اش هدف تروریست ها قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

در حالی که هنوز تجهیزات نظامی منهدم شده تروریست ها و ساختمان های ویران شده در این منطقه وجود دارد، دولت سوریه برنامه خود برای پاکسازی این منطقه را با خنثی سازی بمب ها از ساختمان های موجود در این منطقه آغاز کرده است.