به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح چهارشنبه در دیدار با مدیران و مبلغان پایگاه‌های فرهنگ محلات سمنان به میزبانی مجتمع ولایت این شهرستان، ضمن بیان اینکه مبلغان و مدیران طرح پایگاه‌های فرهنگی محلات هفت‌گانه سمنان می‌بایست به مقوله احیای خرده‌فرهنگ‌های اسلامی و دینی به‌مثابه یک رسالت نگاه ویژه‌ای داشته باشند، تأکید کرد: احیای خرده‌فرهنگ‌های مردم هر منطقه می‌تواند به سبک زندگی منجر شود که این امر دارای اهمیت است.

وی افزود: از بهمن‌ماه سال ۹۶، طرح استقرار پایگاه‌های محلات در قالب طرح تحول فرهنگی محلات در مرکز استان برنامه‌ریزی شد که خوشبختانه از اسفندماه شاهد آغاز به کار این طرح بودیم و امروز که چهار ماه از آن تاریخ می‌گذرد خوشبختانه در هفت محله سمنان شاهد ایجاد تحولات خوبی بوده‌ایم که البته جز در سایه تلاش مدیران پایگاه‌های فرهنگی طرح تحول محله محور و همچنین مبلغان اعزامی و حضور مردم میسر نمی‌شد.

کاهش آسیب‌های اجتماعی هدف طرح تحول محلات

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی که در زمره دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت، مسئولان فرهنگی و ... محسوب می‌شود، هدف غایی و نهایی طرح تحول محلات است، گفت: باید با تلاش بیشتر، رفع آسیب‌های اجتماعی و کاهش تبعات منفی آن‌ها را در استان شاهد باشیم.

شکری در ادامه و بابیان اینکه طرح تحول اجتماعی محلات یکی از دو طرح سازمان تبلیغات اسلامی درزمینهٔ کاهش آسیب‌های اجتماعی است که تاکنون در ۱۰ استان برگزارشده است، تأکید داشت: کارهای خوبی در قالب این طرح انجام‌شده که به‌خصوص در هفت محله محوری شهر سمنان شاهد سازمان‌دهی خوب این فعالیت‌ها هستیم اما تأکید ما بر ارتقای کیفی برنامه‌ها و فعالیت‌های این پایگاه‌ها است.

وی بابیان اینکه سمنان دارای ظرفیت‌های فرهنگی متعددی ازجمله حوزه علمیه، مبلغان و روحانیان، شهیدان شاخص کشوری، فعالان فرهنگی، علما، فضلا، نخبگان و ... است که می‌توان در اجرای طرح تحول فرهنگی محلات با استفاده از آن‌ها الگویی برای سایر مراکز استان‌های کشور بود.

تعامل همه جانبه الزام طرح تحول محلات

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه به‌ضرورت استفاده از خرده‌فرهنگ‌ها، تبلیغ در راستای سبک زندگی اسلامی و همچنین آگاهی‌رسانی از هجمه دشمنان توسط پایگاه‌های فرهنگی محلات تأکید کرد و گفت: یکی از الزامات طرح تحول محلات استفاده از ظرفیت‌های همان محله برای ترویج سبک زندگی اسلامی است که باید ابتدا آن‌ها را احصاء و سپس ترویج کرد.

شکری دیگر الزامات طرح تحول فرهنگی و اجتماعی محلات را همراهی با دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان دانست و تأکید داشت: در این طرح همکاری همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی مورد تأکید قرارگرفته تا جایی که طرح‌های مشترک می‌بایست در قالب گزارش‌ عملکرد به صورت مستند سازی به مرکز اعلام شود که این امر نشان دهنده عزم جدی مسئولان ارشد فرهنگی کشور در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی است.

وی افزود: طرح تحول اجتماعی به صورت پنج ساله برگزار می‌شود که برای ماندگاری آن باید تائیدیه تمامی دستگاه های نظارتی و محاسباتی وجود داشته باشد لذا امیدواریم این طرح را در شهرهای دیگر استان سمنان نیز اجرا کنیم تا در راستای کاهش فاصله بین مردم و روحانیان، آگاهی رسانی به مردم، بصیرت افزایی و در نهایت کاهش آسیب ها موفق عمل کنیم.