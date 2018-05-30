آذردخت مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بوستان بانوان شهربابک با مساحت دو هکتار در حال ساخت و اجراست و به زودی به بهره برداری می رسد تا در اختیار بانوان قرار بگیرد.

وی به ضرورت ایجاد محیطی امن و بانشاط برای فعالیت های ورزشی وتفریحی ویژه بانوان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اولویت های مدیریت شهری در سال جاری ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی و زیباسازی بوده است.

شهردار شهربابک با تاکید به اینکه افزایش سرانه های فضای سبز، بوستان ها و تفرجگاهها از اولویت های مهم مدیریت شهری است، یادآور شد: ساخت بوستان تخصصی در دستور کار مدیریت شهری در سال جدید قرار دارد که به زودی شاهد اینگونه اقدامات خواهیم بود.