به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: شرکت نفتی توتال فرانسه با وجود هشدارهای داده شده به مفاد قراردادش با ما عمل نکرده است.

وی افزود: در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) صحبت‌های مفصلی در مجلس شد، حالا توتال دارد کار را رها می‌کند و می‌رود؛ از وزارت نفت بخواهید توضیح دهند که چه تصمیمی گرفته‌اند و آیا خسارات ما پرداخت می‌شود؟

سلیمی ادامه داد: آیا خطر فروش اطلاعات میادین نفتی مشترک ما وجود دارد؟

لاریجانی در پاسخ به این تذکر اعلام کرد: کمیسیون انرژی حتماً این مسئله را پیگیری کند و اگر خسارت زده باشند، باید جبران کنند.

سلیمی در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به ایراد قبلی شورای نگهبان به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) گفت: ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو، ایراد ترجمه‌ای بوده و مجدداً نیز همان نگرانی وجود دارد؛ تذکر بدهید که مرکز پژوهش‌ها این مسئله را دقیق بررسی کند که آیا ترجمه جدید اصالت دارد یا خیر؟

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به حادثه تلخ رخ داده در یکی از مدارس غیرانتفاعی منطقه ۲ تهران تصریح کرد: ما در جرایم یک مباشر داریم و یک مسبب؛ کسانی که معاونت پرورشی را تضعیف و سند ۲۰۳۰ را به صورت غیررسمی اجرا کردند یا در مورد قبلی قاطعانه اقدام نکردند نیز مسئول هستند و قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.