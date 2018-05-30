خسرو طالب‌زاده مدیرمسئول روزنامه همشهری صبح امروز چهارشنبه ۹ خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر، خبرهای منتشرشده مبنی بر تغییر مدیریت همشهری و تصدی این مسئولیت توسط مهران کرمی از روزنامه‌نگاران باسابقه را تکذیب کرد و گفت: این اتفاق نیفتاده است و بنده همچنان مدیرمسئول روزنامه همشهری هستم.

وی در پاسخ به اینکه آیا این تغییر را محتمل می‌داند؟ با لبخند عنوان کرد: هیچ چیز معلوم نیست؛ در این مملکت، هر چیزی محتمل است!

طالب‌زاده در پاسخ به اینکه با این وصف فکر می‌کنید این خبرها چرا منتشر می‌شود؟، افزود: به هر حال حوزه رسانه است و کوچکترین تغییرات زیر نگاه تیزبین خبرنگاران و رسانه‌ها قرار دارد؛ مخصوصاً اگر این جزئیات مربوط به خود رسانه‌ها و رسانه‌های بزرگی مانند همشهری باشد.

مدیرمسئول روزنامه همشهری همچنین تاکید کرد که قصدی برای کناره‌گیری از این مسئولیت ندارد و در خصوص استعفای جواد دلیری از سمت سردبیری این روزنامه هم گفت: ایشان استعفا داده است اما هنوز سر کارش است تا زمانی که فرد جدیدی برای این مسئولیت انتخاب شود.

اواسط شهریورماه ۹۶ بود که با انتصاب مرتضی حاجی به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری از سوی محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران، خسرو طالب‌زاده هم فعالیت خود را به عنوان مدیرمسئول این روزنامه آغاز کرد.