به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی نسبت به واگذاری‌ زمین به برخی خارجی‌ها در منطقه آزاد ارس و منطقه آزاد کیش، این اقدام را مغایر قانون اساسی خواند و خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: لطفاً دستور بدهید این مسئله بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به ضعف عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: متأسفانه مرکز پژوهش‌ها مطابق با دستور روز مجلس، نظرات کارشناسی را برای نمایندگان نمی‌فرستد، درحالی‌که نمایندگان به نظر مرکز پژوهش‌ها نیاز دارند.

صباغیان همچنین حادثه رخ داده در یکی از مدارس غیرانتفاعی منطقه ۲ تهران را یادآور شد و اظهار داشت: مشکلات زیادی داریم که گاهی‌اوقات یکی از آنها این‌طور مشخص می‌شود؛ در این رابطه شخص وزیر آموزش و پرورش باید اتفاق را پیگیری کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده در خصوص واگذاری زمین به افراد خارجی در منطقه آزاد کیش و ارس، ضمن وارد دانستن تذکر، تأکید کرد: کمیسیون شوراها این موضوع را حتماً پیگیری کند.