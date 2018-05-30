به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، علی نژاد پنجشنبه شب تهران را به مقصد «سئول» پایتخت کره جنوبی و محل برگزاری اجلاس فدراسیون ووشوی آسیا ترک خواهد کرد.
در این اجلاس که روز شنبه برگزار خواهد شد، شرایط نامزدها برای حضور در هیات رئیسه و همچنین کمیته های مختلف فدراسیون آسیایی از سوی اعضای فعلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جلسه بعدی و مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشوی آسیا، اواخر مردادماه سال جاری و همزمان با بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در جاکارتا برگزار و انتخابات آن برای مشخص شدن اعضای هیات رئیسه، نواب رئیس و کمیته های مختلف برگزار می شود.
مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو کشورمان و عضو فعلی هیات رئیسه فدراسیون جهانی، از سال ۲۰۰۷ به مدت سه سال عضو هیات رئیسه فدراسیون ووشوی آسیا بود و از ۲۰۱۰ تاکنون نایب رئیس فدراسیون قاره کهن است. وی برای دوره فعلی نیز که انتخابات آن در جاکارتا برگزار می شود برای پست نایب رئیسی ثبت نام کرده است.
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