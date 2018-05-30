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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

برای حضور در اجلاس آسیایی؛

رئیس فدراسیون ووشو راهی کره جنوبی می‌شود

رئیس فدراسیون ووشو راهی کره جنوبی می‌شود

اجلاس هیات رئیسه فدراسیون آسیایی ووشو روز شنبه هفته آینده با حضور مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ایران و نایب رئیس آسیا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، علی نژاد پنجشنبه شب تهران را به مقصد «سئول» پایتخت کره جنوبی و محل برگزاری اجلاس فدراسیون ووشوی آسیا ترک خواهد کرد.

در این اجلاس که روز شنبه برگزار خواهد شد، شرایط نامزدها برای حضور در هیات رئیسه و همچنین کمیته های مختلف فدراسیون آسیایی از سوی اعضای فعلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

جلسه بعدی و مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشوی آسیا، اواخر مردادماه سال جاری و همزمان با بازی های آسیایی ۲۰۱۸ در جاکارتا برگزار و انتخابات آن برای مشخص شدن اعضای هیات رئیسه، نواب رئیس و کمیته های مختلف برگزار می شود.

مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو کشورمان و عضو فعلی هیات رئیسه فدراسیون جهانی،  از سال ۲۰۰۷ به مدت سه سال عضو هیات رئیسه فدراسیون ووشوی آسیا بود و از ۲۰۱۰ تاکنون نایب رئیس فدراسیون قاره کهن است. وی برای دوره فعلی نیز که انتخابات آن در جاکارتا برگزار می شود برای پست نایب رئیسی ثبت نام کرده است.

کد مطلب 4309865

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