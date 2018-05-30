مهمترین مشکل ملی پوشان اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اعتدادی ملی پوش تیم فوتسال و خانم گل مسابقات آسیایی که در رقابتهای آسیایی به عنوان قهرمانی دست یافتند روز چهارشنبه با اسنتاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

اعتدادی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از کیفیت مسابقات اسیایی فوتسال اظهارداشت: این دوره از مسابقات رقابت بسیار سنگینی با تیمهای حریف داشتیم و کشورهایی زیادی مانند چین برای قهرمانی آمده بودند.

ملی پوش کشورمان تصریح کرد: تیم ملی با تیمهای ترکمنستان، ازبکستان، چین، ویتنام و ژاپن بازی داشت اما به لطف الهی و تلاش کادر فنی توانستیم به یک قهرمانی ارزشمند دست یابیم.

اعتدادی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با حمایت مسئولان این قهرمانی را حفظ کنیم که این کار نیازمند مدیریت قوی است و باید بازیهای دوستانه با تیمهای شاخص برگزار شود تا آمادگی خود را حفظ کنیم.

وی در خصوص نحوه شناسایی استعداد ورزشی خود اظهارداشت: از ۱۵ سالگی فوتسال را آغاز کردم و در شهر صنعتی به همراه تعدادی از دوستانم در این رشته فعالیت می کردیم و تا مدت سه سال برای حضور در تیم ملی تلاش می کردم اما امکانش فراهم نشد.

اعتدادی بیان کرد: با تشویق خانواده بویژه برادرم با جدیت به ورزش ادامه دادم و سرانجام یک مربی اکراینی بازی من را پسندید و به معرفی من کمک کرد.

ملی پوشان مشکل اشتغال دارند

خانم گل مسابقات فوتسال آسیا تصریح کرد: مهمترین مشکل ما استخدام است تا بتوانیم آینده خود را تضمین کنیم که در این راستا خوشبختانه از تیم ملی فوتسال بانوان حمایت شده و در استانها برای آنها اقدامات موثری صورت گرفته است.

وی بیان کرد: مهمترین درخواست ما ایجاد اشتغال است تا دغدغه ای برای ادامه کار و حفظ قهرمانی نداشته باشیم.

در این دیدار رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز، جعفر جوادی شهردار الوند و معصومه مرادیان مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین نیز حضور داشتند.