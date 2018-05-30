به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، رحمان وهاب زاده مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این مطلب گفت: مردم محور توسعه هستند و باید از توان سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در موضوع فرهنگسازی استفاده و به اهداف حفاظت محیط زیست برسیم.

وهاب زاده با اشاره به گستردگی وظایف و فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود کمبود ملموس نیروی انسانی و اعتبار همچنان کارکنان حفاظت محیط زیست عاشقانه و با روحیه ی جهادی خدمت می کنند.

این مقام مسئول که در جمع مسئولان و کارکنان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی سخن می گفت افزود:سازمان سعی کرده به صورت اساسی در وضعیت محیط بانان از نظر پرداختی ها، حمایت های قانونی، جیره ی لباس و غذا و رفاهی تغییرات مهمی ایجاد کند که تا حدودی موفق بوده است.

لازم به ذکر است رحمان وهاب زاده مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در سفر خود به استان آذربایجان شرقی ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان این اداره با برخی از مدیران استانی دیدار داشت.