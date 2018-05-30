به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین گفت: این نمایشگاه در واقع نمایشگاه محوری علوم قرآنی در استان است که در شهر خورموج برگزار می شود.

حمیده ماحوزی افزود: این نمایشگاه با چهار هزار عنوان و ۵۰ درصد تخفیف در حوزه های مختلف تا ۳۱خرداد برپا خواهد بود.

فرماندار دشتی نیز ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از دست اندر کاران برپایی این نمایشگاه‌ها اظهار داشت: کتاب مهترین اختراع بشر به شمار می رود و نمایشگاه کتاب یکی از ابزارهای مهم انس بیشتر مردم با کتاب است.

وی با تاکید بر اینکه جوانان از این فرصت ارزشمند استفاده کنند، افزود: کتاب محور توسعه دانایی است و جای خوشحالی است این مقوله در شهرستان دشتی دارای اهمیت فراوانی است.

نادری خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با محوریت علوم قرآنی برگزار شده که فرصت خوبی است تا جوانان شهرستان درباره مسایل قرآنی شناخت بیشتری پیدا کنند.

وی بیان کرد: اگر به قرآن و محتوای آن رجوع کنیم شاهد کاهش ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.