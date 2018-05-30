لزوم برگزاری ۴۰ برنامه ویژه از سوی هر دستگاه برای سالگرد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی کارگروه های ۲۳ گانه برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: ماه رمضان بسیار با فضیلت و به برکت این ماه شرایط کشور از لحاظ مسائل اجتماعی و حرکت در مسیر دینی و معنویت بسیار خوب است.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) شخصیت بسیار والایی داشت، افزود: شجاعت، جسارت، رفتار و انقلاب امام راحل در حقیقت خلاصه ای از معصومان و پیامبران الهی بود؛ امام با مقاومت خود واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را تثبیت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان خبر داد: در ۷۰ نقطه مختلف استان مراسم ارتحال حضرت امام برگزار و در اهواز نیز روز دوشنبه ۱۴ خرداد از ۱۸ ساعت تا ۲۰:۳۰ این مراسم در مصلای مهدیه اهواز برگزار می شود.

حجت الاسلام سپهر با تأکید بر فراموش نکردن قیام ۱۵ خرداد گفت: امسال سالگرد قیام ۱۵ خرداد مقارن با شب ۲۱ ماه رمضان و لیالی قدر که در همین راستا مراسمی ارزشمندی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس امسال و رفتاری که با مسلمانان فلسطین داشتند و انتقال پایتخت اسرائیل به قدس شریف و مجروح شدن بیش از سه هزار نفر و شاهدت حدود ۸۰ نفر، می طلبد که امسال توجه ویژه ای به به برنامه روز قدس داشته باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه امسال وارد چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شدیم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم از خرداد امسال تا پایان سال تمامی فعالیت ها، جشنواره ها، افتتاحیه ها، نشست ها و کنگره های دستگاه های دولتی با محوریت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی باشد.

حجت الاسلام سپهر با اشاره به تحولات عظیم جمهوری اسلامی در آموزش عالی، راهسازی، بهداشت و درمان، امنیتی، رفاهی و آموزش و پرورش ادامه داد: قطعا باید گفتمان عملکردی نظام در همه نشست ها، کنگره ها و برنامه های سال جاری محور باشد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی انقلاب محرومان و ملت ایران است، گفت: هر کدام از دستگاه های دولتی خوزستان باید امسال برای گرامیداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی ۴۰ برنامه ویژه در سطح استان برگزار کنند تا از طریق آن عملکرد نظام را به جامعه اسلامی اطلاع رسانی کنیم. دانشگاه ها، آموزش و پرورش، کانون، قرآن، ارشاد، بنیاد شهید، صدا و سیما، صنایع و دیگر نهادها باید حضور فعالی در برگزاری این برنامه های ویژه داشته باشند.