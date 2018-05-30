تعیین حریم ۷۰ اثر تاریخی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی همدان، احمد ترابی با بیان اینکه آثار و بناهای تاریخی برجای مانده از گذشته‌های دور اهمیت و جایگاه با ارزشی در حفظ اصالت و انتقال فرهنگ گذشتگان دارد، گفت: مرمت آرامگاه بوعلی و باباطاهر از جمله پروژه‌های در نظر گرفته شده در سال جاری است.

وی عنوان کرد: مرمت گنبد علویان، بازار قدیمی، کاروانسرای قلم داری و بدنه میدان امام(ره) نیز در برنامه است.

ترابی با اشاره به اینکه تمامی شهرستان‌های استان همدان از پروژه‌های مرمتی، کاوش و تعیین حریم برخوردار هستند، افزود: بیشترین پروژه‌ها در شهرستان همدان و کمترین در شهرستان فامنین است.

معاون میراث فرهنگی همدان گفت: تپه نوشیجان ملایر، مدرسه شیخ علی‌خان زنگنه تویسرکان، امام‌زاده بدیع‌الزمان و حمام حاج آقا تراب نهاوند و آب‌انبار صفوی اسدآباد از دیگر پروژه‌های مرمت، تعیین حریم و کاوش است.

ترابی عنوان کرد: خانه حیدری در صالح‌آباد، حمام تاریخی شهرستان بهار، پل بهادربیگ شهر صالح‌آباد، حمام سنگی روستای باشقورتاران کبودرآهنگ، پل کوریجان و قلعه جوق فامنین از دیگر پروژه‌های مرمتی، کاوش و تعیین حریم استان است.