تعیین حریم ۷۰ اثر تاریخی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی همدان، احمد ترابی با بیان اینکه آثار و بناهای تاریخی برجای مانده از گذشتههای دور اهمیت و جایگاه با ارزشی در حفظ اصالت و انتقال فرهنگ گذشتگان دارد، گفت: مرمت آرامگاه بوعلی و باباطاهر از جمله پروژههای در نظر گرفته شده در سال جاری است.
وی عنوان کرد: مرمت گنبد علویان، بازار قدیمی، کاروانسرای قلم داری و بدنه میدان امام(ره) نیز در برنامه است.
ترابی با اشاره به اینکه تمامی شهرستانهای استان همدان از پروژههای مرمتی، کاوش و تعیین حریم برخوردار هستند، افزود: بیشترین پروژهها در شهرستان همدان و کمترین در شهرستان فامنین است.
معاون میراث فرهنگی همدان گفت: تپه نوشیجان ملایر، مدرسه شیخ علیخان زنگنه تویسرکان، امامزاده بدیعالزمان و حمام حاج آقا تراب نهاوند و آبانبار صفوی اسدآباد از دیگر پروژههای مرمت، تعیین حریم و کاوش است.
ترابی عنوان کرد: خانه حیدری در صالحآباد، حمام تاریخی شهرستان بهار، پل بهادربیگ شهر صالحآباد، حمام سنگی روستای باشقورتاران کبودرآهنگ، پل کوریجان و قلعه جوق فامنین از دیگر پروژههای مرمتی، کاوش و تعیین حریم استان است.
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