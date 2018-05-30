به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه، تظاهرات گسترده ای در شهر «رقه» در شمال سوریه در مخالفت با نیروهای دموکراتیک سوری موسوم به «قسد» ایجاد شده است.

معترضان در این تجمع که شب گذشته در خیابان «ابی بن کعب» و محله «المشلب» برگزار شده بود خواستار خروج نیروهای دموکراتیک سوریه از شهر رقه شده بودند.

نیروهای دموکراتیک سوری که مورد حمایت آمریکا هستند اخیرا جوانان سوری ساکن شهر رقه را وادار کرده اند تا به خدمت نیروهای نظامی قسد در آیند که با تجمع اعتراضی مردم مواجه شده است.

یک منبع محلی سوری تأکید کرده است که نیروهای قسد با استفاده از گلوله جنگی معترضان را مورد هدف قرار داده و شماری را بازداشت کرده اند.