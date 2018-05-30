به گزارش خبرگزاری مهر،در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی اظهار داشت: تذکر آقای صباغیان درباره واگذاری زمین در مناطق آزاد به شرکت‌های خارجی واقعیت ندارد، شاید اسمی از شخص خاصی در این تذکر برده نشد، اما برخی مواقع نمایندگان در تذکرات و اخطارهایشان موجب خانه خراب شدن می‌شوند. اصلاً چنین چیزی واقعیت ندارد که بخواهند در مناطق آزاد زمین به شرکت‌های خارجی داده شود.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر شرکت‌های خارجی بخواهند در این مناطق فعالیت کنند، آیا نباید زمین یا مکانی را برای کار در اختیار داشته باشند؟ قانون به مسئولان اجازه در اختیار گذاشتن زمین برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را داده است و اگر هم شرکتی در این مناطق حضور می‌یابد باید حتماً مکان و محلی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشد و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نمی‌شود.