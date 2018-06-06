برگزاری مراسم روز قدس در مشهد و شهرهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد سلطانی در نشست خبری اظهار کرد: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر راهپیمایی روز قدس انجام شده است و این مراسم روز جمعه ساعت ۱۰ از محل میدان پانزده خرداد برگزار می شود.

وی افزود: راهپیمایان پس از پیمودن مسیر وارد حرم مطهر رضوی می شوند که ورودی خواهران از باب الجواد(ع) و برادران از باب الرضا(ع) حرم مطهر خواهد بود و در ادامه پس از اجتماع در رواق امام خمینی (ره) و اماکن متبرکه مراسم با قرائت قطعنامه ، سخنرانی و اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله علم الهدی پایان خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: خواهران و برادران پس از تجمع در عرصه میدان ۱۵ خرداد و استقرار در خیابان های خرمشهر، بلوار جمهوری اسلامی ، فرودگاه و پایانه مسافربری وارد مسیر اصلی خواهند شد.

سلطانی تصریح کرد: برنامه های آغاز راهپیمایی شامل تلاوت قرآن و نواختن سرود جمهوری اسلامی توسط گروه رزم نواز لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه و اجرای سرود با رعایت ایام سوگواری و شهادت امیر المومنین(ع) می باشد و همچنین توزیع پوستر و کارتن پلاست در مسیر راهپیمایی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی انجام خواهدشد.

وی بیا کرد:سازمان اتوبوسرانی و قطار شهری نیز در دو نوبت صبح از ساعت ۸الی ۱۰ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۶ به صورت رایگان به راهپیمایان سرویس دهی خواهد کرد و همچنین پیش بینی های لازم برای فضاسازی مسیر راهپیمایی ، تولید و توزیع محصولات فرهنگی و استقرار دو دستگاه جت فن و دو دستگاه تانکر به جهت تلطیف هوا نیز در مسیر راهپیمایی توسط شهرداری انجام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: از سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز برای سخنرانی در مراسم راهپیمایی مشهد دعوت شده است.

سلطانی گفت: از عموم مردم انقلابی دعوت می شود با حضور در این راهپیمایی روز قدس مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب و یاوه گویان شرق و غرب بزنند.