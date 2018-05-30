به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی کارگروه های ۲۳ گانه برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۲۳ کمیته در خصوص چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تشکیل شده و تا دوره اجرایی شدن اقدامات هر دستگاه باید یک نماینده در جلسات داشته باشد تا در جریان امور قرار بگیرد.

وی افزود: برای هر کمیته برگزاری ۴۰ برنامه شاخص و ویژه پیش بینی شده است؛ فراگیر بودن برنامه ها به ویژه با درنظر داشتن نوآوری و خلاقیت پیشنهاد می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: سال گذشته برنامه های سالگرد انقلاب اسلامی بیشتر با رویکرد توجه به مناطق کم برخوردار دنبال شد که امیدوارم برای سال جاری نیز همین رویکرد اجرا شود.

حسین زاده با بیان اینکه هرچه داریم از نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: بنابراین باید تلاش بیشتری برای برگزاری برنامه های سالگرد انقلاب اسلامی داشته باشیم.

وی در خصوص برنامه ۱۴ خرداد در مصلای مهدیه اهواز نیز گفت: جلسات این مراسم برگزار و مصوبات آن ابلاغ شده و از تمامی دستگاه ها و نهادها انتظار می رود تا موضوع را به صورت قوی تر و جدی تری پیگیری کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان در خصوص غیبت برخی از اعضای کمیته های ۲۳ گانه این ستاد بیان کرد: از مدیرکل امور اجتماعی استانداری می خواهیم که به صورت کتبی علت این غیبت را جویا شود؛ هر چند که مدیران اصلی در این جلسه حضور دارند.