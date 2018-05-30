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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

آرزوی سلامتی اعضای تیم ملی فوتبال برای مهدی تاج

آرزوی سلامتی اعضای تیم ملی فوتبال برای مهدی تاج

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه برای رئیس فدراسیون فوتبال آرزوی سلامتی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کسالت شدید، رییس فدراسیون فوتبال در روز هشتم خرداد در بیمارستانی در استانبول بستری شد.

بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال در بیانیه ای آورده است: «در پی کسالت شدید، رییس فدراسیون فوتبال در روز هشتم خرداد در بیمارستانی در استانبول بستری شد. پس از آزمایش‌های کلینیکی مشخص شد آقای مهدی تاج با مشکل حاد قلبی روبه رو است و در نتیجه در بیمارستان بستری و تحت مراقبتهای لازم پزشکی قرار گرفت.

رییس فدراسیون فوتبال هم اکنون با حمایت تیم پزشکی بیمارستان و همچنین دکتر پرهان خانلری، سر تیم پزشکی ایران در کمپ استانبول تحت مراقبت دائمی پزشکی است. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی هم برای ملاقات رییس فدراسیون فوتبال در بیمارستان حاضر شد و به نمایندگی از بازیکنان و کادر تیم ملی برای آقای مهدی تاج آرزوی بهبودی هر چه سریعتر کرد. به محض مشخص شدن بهتر وضعیت، در چند ساعت آینده شرایط پزشکی رییس فدراسیون فوتبال به روز خواهد شد.»

کد مطلب 4309999

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