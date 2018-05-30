توتال ۶۰ روز برای مذاکره با آمریکا فرصت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، دستاورد نشست با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را تداوم همکاریها و همفکریها برای عبور از شرایط سخت کنونی عنوان کرد و افزود: وزارت نفت و کمیسیون انرژی در این زمینه دارای اتحاد نظر هستند.
وی از تشکیل کمیتهای بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور عبور از وضع کنونی خبر داد و با بیان اینکه توتال هم اکنون مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است، تصریح کرد: توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت آمریکا مذاکره کند. دولت فرانسه نیز در این ۶۰ روز میتواند با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد.
وزیر نفت با بیان اینکه در صورت موافقت دولت آمریکا و مستثنا کردن توتال، این شرکت در ایران میماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) جایگزین توتال در این پروژه میشود.
وزیر نفت دیروز با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، چگونگی فروش نفت ایران و جایگزین کردن خریداران جدید پس از خروج آمریکا از برجام را برای نمایندگان این کمیسیون تشریح کرد.
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