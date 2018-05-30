درگیری با یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان/هلاکت عامل انتحاری

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات دقیق این خبر، بیان داشت: تیم های تکاوری پلیس در جوار منطقه عمومی مرز «سراوان» با عوامل گروهک تروریستی ضد انقلاب درگیر و در این عملیات عامل انتحاری این گروهک تروریستی به هلاکت رسید.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در صحنه این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح سبک و نیمه سنگین، چند عدد تله انفجاری و جلیقه انتحاری و مقادیر قابل توجهی مهمات نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه هیچ گونه آسیبی به نیروهای پلیس در این عملیات نرسیده است، تصریح کرد: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط این استان پهناور با گروه های تروریستی که بخواهند امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیاندازند به شدت و قاطعیت برخورد کرده و اجازه هیچ گونه جولانی را به آنان نخواهد داد.