حل مشکل اخذ هزینه پارکینگ از اعضای کتابخانه ملی

غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین جلسه شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۷ در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال ۹۶ از سوی ریاست سازمان ارائه و متعاقب آن برخی از مسائل و چالش‌های مهمی که این سازمان با آنها رو به روست و همچنین بحث‌هایی کلان‌تر در رابطه با برنامه‌های بلندمدت این سازمان مطرح شد و بزرگانی که در جلسه بودند، نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

وی افزود: یکی از این چالش‌ها که مورد بحث و بررسی اعضای شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت، کمبود فضای مخازن کتابخانه ملی بود که با توجه به حضور آقای پیروز حناچی (معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران) در جلسه، از شهرداری تهران خواسته شد امکان استفاده از بخشی از فضای پارکینگ طبقاتی را که جنب ضلع شمال شرقی کتابخانه ملی در حال احداث است، برای این سازمان فراهم کند و مقرر شد که مطالعات بیشتری در این رابطه انجام و نتیجه اعلام شود.

معاون کتابخانه ملی ایران گفت: موضوع دیگری که در جلسه مطرح شد، مربوط به مشکلاتی است که در زمینه تردد مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی و همچنین کارکنان این مجموعه ایجاد شده است که در این حوزه هم قرار شد که شهرداری، عوارض پارک خودرو را از کلیه کسانی که به محدوده خیابان‌های منتهی به مجموعه فرهنگستان‌ها، باغ کتاب و کتابخانه ملی وارد می‌شوند، اخذ کند اما کارکنان و همچنین اعضای کتابخانه ملی (با ارائه کارت عضویت خود) از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

امیرخانی در عین حال عنوان کرد: بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، این عوارض عمدتاً در مورد مراجعین به مجموعه باغ کتاب تعریف شده است اما به هر حال مشکلاتی را برای مراجعین به کتابخانه ملی هم ایجاد کرده بود و این مشکلات هنوز هم ادامه دارد؛ چرا که ممکن است ما همایشی برگزار کنیم و خیلی بدیهی است که دعوت شدگان و حاضران در همایش، عضو کتابخانه ملی نباشند و ناچار شوند که این عوارض غیرقانونی را بپردازند که در این زمینه هم قرار شد بررسی‌های لازم انجام و نتیجه به ما اعلام شود.

لازم به یادآوری است که از چندی پیش شرکت مدیریت اراضی عباس آباد، از صاحبان هر یک از خودروهایی که در بلوار کتابخانه ملی توقف می‌کنند، مبلغ ۳۰ هزار ریال دریافت می‌کند که سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این اقدام بدون اطلاع و هماهنگی مدیریت این سازمان و سایر نهادهای فرهنگی این منطقه بوده و در عین حال از مدیران شرکت مدیریت اراضی عباس‌آباد، خواسته بود که با مد نظر قرار دادن اهمیت خدمت‌رسانی به اهالی فرهنگ، عنوان کرده بود: باید کارکرد این معبر که از ابتدای امر نیز کاربردی غیر از محل عبور و مرور عمومی برای دسترسی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سایر نهادهای علمی و فرهنگی این منطقه نداشته، حفظ شود.

چند روز بعد و در شرایطی که در اطلاعیه این سازمان ابراز امیدواری شده بود که با ورود شهردار تهران و اعضای شورای شهر تهران رویکرد اصلاحی نسبت به این مسئله اتخاذ شود، زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران، در اظهار نظری، اخذ این عوارض غیرشفاف را از خودروهای ورودی به این مجموعه، موجب ایجاد اعتراض و نارضایتی شهروندان دانسته و عنوان کرده بود که اخذ هرگونه عوارض در محدوده شهر از طریق اخذ مصوبه از شورای شهر تهران امکان‌پذیر است و ثانیاً حتی در صورت تصویب شورا، اخذ عوارض به شیوه کنونی و بدون تعبیه سیستم نظارت بر نحوه اخذ و هزینه کرد مبالغ، ممکن است به منشا رانتی تبدیل شود که به جد در تعارض با سیاست‌های کلی شورای پنجم است.