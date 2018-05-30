به گزارش خبرنگار مهر، جسن جعفری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام تصادف جرحی در کیلومتر ۱۰ محور سرخس - مشهد که سه شنبه شب روی داد تیمی از ماموران ایستگاه های شماره ۴۹ و ۸ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از سرخس به مشهد در حال حرکت بود به شدت با یک دستگاه کامیون که در مسیر مخالف در حرکت بوده ، برخورد کرده است.

این مقام مسئول در آتش نشانی بیان کرد: در این حادثه راننده و تنها سرنشین خودرو پژو به علت شدت صدمات وارده در دم فوت کرد.

آتشپاد جعفری خاطرنشان کرد: ماموران آتش نشانی پس از رهاسازی جسم بی جان مرد جوان از داخل کابین بهم پیچیده سواری پژو ، وی را تحویل عوامل امدادی و انتظامی حاضر در محل کردند.

علت این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی می باشد .